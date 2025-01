FIORENTINA, Il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Giornata di vigilia in casa Fiorentina. La squadra di Palladino si accinge a tornare in campo, domani alle 12:30, al Franchi contro il Torino, match presentato ieri dal tecnico in conferenza stampa e che verrà continuato a preparare oggi al Viola Park. L'ultima seduta prima di affrontare i granata è in programma oggi, infatti, alle ore 12 al centro sportivo di Bagno a Ripoli.