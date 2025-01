MARÍ, Palladino spinge ma dipende pure dal suo futuro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pablo Marì - centrale del Monza e vecchio pallino di mercato dei viola - è in scadenza e non ha per ora rinnovato, a febbraio sarà così libero di accordarsi con qualunque club ma la Fiorentina, pur avendo diversi centrali in panchina, sarebbe disposta ad accontentare ora il tecnico che lo ha chiesto espressamente perché sa interpretare a memoria il suo gioco. A fronte di un conguaglio per il Monza, o un giocatore viola sul piatto della bilancia. Il tecnico ha a disposizione la gara di domani e con la Lazio per risollevarsi dal trend negativo intrapreso a dicembre, ricambiando la fiducia espressa a gran voce dal presidente Commisso, e proseguendo così il suo cammino in viola con il supporto anche di nuovi giocatori che stanno arrivando dal mercato, compresi quelli di suo gradimento. Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.