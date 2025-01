CASADEI, Toro, Lazio e Feyenoord: servono 15 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tuttomercatoweb.com aggiorna la situazione relativa a Cesare Casadei. Sul centrocampista del Chelsea si sono posati gli occhi di Torino e Lazio, col club di Stamford Bridge chiede 15 milioni di euro. Una cifra, questa, più alta rispetto alle offerte paventate da biancocelesti e granata, questi ultimi protagonisti di un blitz londinese nelle ultime ore con il direttore sportivo Davide Vagnati.

Lazio e Torino dovranno alzare l'asticella per accontentare i Blues, anche in virtù della concorrenza internazionale: gli olandesi del Feyenoord sono infatti pronti a esaudire le richieste del Chelsea. Da capire le preferenze di Casadei, che potrebbe gradire maggiormente un ritorno in Italia. Tra le due italiane, a essere in vantaggio è comunque la Lazio, grazie a un'offerta di poco superiore ai 10 milioni di euro.