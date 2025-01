VIOLA, Domani col Sassuolo per inseguire la Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Torna di scena anche la Serie A Femminile, con la Roma che ha forse l’ultima possibilità di riaprire il discorso Scudetto: domenica pomeriggio in casa ha l’occasione di fermare la rincorsa delle bianconere al titolo. Altrimenti dovrà con tutta probabilità concentrarsi sul mantenimento di un posto sul podio che vale comunque l’Europa. Mentre a chiudere la giornata sarà invece la Fiorentina che ospiterà un Sassuolo in grande forma che forse si è svegliato troppo tardi per sperare di entrare nel novero delle migliori del campionato.

Serie A Femminile, 15ª giornata

Sabato 18 gennaio

ore 18:00

Napoli Femminile-Lazio

Domenica 19 gennaio

ore 12:30

Inter-Como Women

Sampdoria-Milan

ore 15:30

Roma-Juventus (diretta Rai2)

Ore 18:00

Fiorentina Sassuolo

Classifica

Juventus 38

Inter 31

Roma 28

Fiorentina 26

Como Women 22

Milan 18

Sassuolo 12

Lazio 10

Napoli Femminile 6

Sampdoria 4