SKY, Luiz Henrique blocca il trasferimento allo Zenit

© foto di pietro.lazzerini

Sebbene nella serata di ieri le notizie dal Brasile confermassero un accordo tra Botafogo e Zenit San Pietroburgo per il trasferimento in Russia di Luiz Henrique per la cifra monstre di 35 milioni, secondo Sky Sport la telenovela non è ancora finita: il giocatore avrebbe infatti bloccato il trasferimento perché non è entusiasta all'idea di trasferirsi in Russia. Accordo raggiunto tra club dunque, ma non tra Zenit e giocatore e questo lascia la Fiorentina in corsa per il talento brasiliano. Prenderà lui la decisione finale e per adesso non ha dato l'ok al trasferimento.