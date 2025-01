NAPOLI, 5mila aspettano la squadra al rientro da Bergamo

FirenzeViola.it

Altro colpaccio del Napoli che dopo aver battuto la Fiorentina a Firenze e l'Hellas Verona a Napoli, ieri sera ha avuto la meglio dell'Atalanta a Bergamo, con un 3-2 spettacolare che ha consolidato il primo posto in classifica della squadra di Antonio Conte. Alle 2 il volo degli azzurri ha fatto ritorno dalla Lombardia a Capodichino e alle 2.30 il pullman della squadra a rilento ha provato a farsi strada tra migliaia di tifosi - stimati in circa 5mila da TMW - con i giocatori a trasmettere le scene di delirio in diretta sui social. Protagonista anche il tecnico che ad un certo punto ha preso il megafono e ha aizzato la folla ringraziando tutti per l'affetto e l'entusiasmo.