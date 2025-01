NZOLA, Sono 6 i gol col Lens: oggi a segno contro il PSG

FirenzeViola.it

Giornata da ricordare per M’Bala Nzola, attaccante angolano Lens arrivato in prestito questa estate dalla Fiorentina. L’angolano ha portato avanti la sua squadra nel primo tempo contro il PSG segnando un gol, poi ad inizio ripresa ha trovato il raddoppio ma il suo gesto tecnico è stato annullato per fuorigioco. Il PSG poi ha poi ribaltato tutto vincendo 2-1 nel finale. Per Nzola ad oggi sono 6 i gol segnti nell'arco di 15 partite con il Lens.