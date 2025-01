DE LA FUENTE, Con il Sassuolo come in Coppa Italia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani alle ore 18.00 (diretta DAZN) la Fiorentina Femminile ospiterà al Viola Park il Sassuolo Femminile per la quartultima gara della regular season del campionato, prima della fase finale, e la squadra viola vuole riprendere la corsa e proteggere il quarto posto dopo il pari in Coppa Italia con il Milan con il quale dovrà giocare il ritorno in casa.

"Sicuramente non ci sono partite facili a questo punto - commenta alla vigilia il tecnico viola Sebastian De La Fuente - ogni squadra lotta per i propri obiettivi. Contro il Milan siamo state brave a fare quadrato, ci manca ancora qualcosa in fase di finalizzazione ma dobbiamo insistere. Domani contro il Sassuolo dobbiamo continuare su questa strada, poi penseremo alle altre sfide di Campionato e di Coppa Italia".