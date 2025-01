RANIERI, La Roma non è costruita per centro classifica

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "La Roma non è stata costruita per la metà classifica, ma per lottare per traguardi più importanti. Non so se ci riusciremo, ma ora serve continuità per favorire il lavoro del prossimo allenatore". Così Claudio Ranieri in un'intervista a Dribbling su Rai Sport dopo l'anticipazione di ieri in cui diceva che avrebbe smesso a fine stagione. "Non possiamo pensare di dire che vinceremo l'Europa League, la Coppa Italia, vinciamo questo o vinciamo quello - ha aggiunto -. Noi possiamo dire che lavoreremo seriamente per cercare di fare il massimo. A fine stagione tireremo le somme e vedremo che punto avremo raggiunto".

Sul futuro allenatore ha invece spiegato: "Il club cercherà un nuovo allenatore capace di portare la squadra nell'élite del calcio italiano ed europeo, ovvero dove la presidenza desidera: hanno speso tanti soldi e vogliono la Roma ai primi posti. Una volta si vince, una volta si arriva in Champions. Ma fine stagione smetto di allenare, è il momento di dire basta". Infine a gli chiede se Montella e Allegri possono essere delle alternative ha risposto: "Non faccio nomi, più ne vedo sui giornali e meno li prendiamo in considerazione". (ANSA).