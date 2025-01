CORR.SPORT-STADIO, Folo subito. Gioca a destra?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola, contro il Torino sarà subito tempo di vedere Michael Folorunsho in campo dal 1° minuto. Dopo l'esordio arrivato lunedì nel secondo tempo a Monza, il giocatore appena arrivato dal Napoli in sei giorni si è preso anche il posto da titolare, complice l'assenza di Cataldi e un centrocampo della Fiorentina in evidente difficoltà.

In conferenza due giorni fa Palladino ha spiegato quanto gli abbia fatto una buona impressione Folorunsho e sotto il profilo del gioco si prepara a prendersi ruolo e compiti che erano di Edoardo Bove, tra centrocampo e attacco: secondo il quotidiano il classe '98 potrebbe essere schierato a destra, al posto di Colpani. Difficile infatti pensare ad un'esclusione di Sottil che non ha fatto male in questo periodo.