QUI TORO, C'è emergenza: le ultime in vista dei viola

FirenzeViola.it

© foto di FEDERICO SERRA

Da TMW è possibile leggere un focus con le ultime notizie di formazione legate al Torino, avversaria domani della Fiorentina nella seconda giornata del girone di ritorno di campionato. Il Toro ha trovato una nuova strada con il 4-2-3-1 e Vanoli punta a confermare questo sistema di gioco anche a Firenze. Contro i viola, però, sarà emergenza: oltre agli squalificati Walukiewicz e Linetty e all’infortunato Ilic, il tecnico dovrà fare a meno anche di Vojvoda, assenza dell’ultima ora in casa granata per una lesione muscolare che rischia di fermarlo per un mese.

In difesa dovrebbero esserci Pedersen, in ballottaggio con Dembele, e Sosa sulle corsie laterali con Coco-Maripan coppia centrale, mentre in mediana la coperta è decisamente corta: rimangono capitan Ricci e Tameze da schierare titolari, Gineitis che prova a recuperare per andare in panchina. Sulla trequarti, il tecnico sta pensando di confermare Lazaro, Vlasic e Karamoh alle spalle dell’unica punta Adams, con Sanabria ancora escluso dall’undici titolare e in odore di partenza proprio verso Firenze.