NAZIONE, Kayode-Brentford, ACF vuole il controriscatto

La Nazione insiste sul prossimo, possibile addio di Michael Kayode da Firenze scrivendo che la sua cessione al Brentford, in Premier League, si dovrebbe definire nella settimana che verrà. Il giovane terzino viola è infatti ormai ai margini del progetto di Palladino e vuole lasciare la Fiorentina per trovare più spazio: con il Brentford ci sarebbe già un accordo di massima per il prestito oneroso a 500 mila euro più un corposo riscatto.

Ma c'è di più, perché secondo il quotidiano la Fiorentina vorrebbe mantenere una sorta di controllo sul classe 2004 proveniente dal suo vivaio, per questo sta cercando di inserire un controriscatto nella formula che potrebbe portare via dall'Italia un calciatore che l'anno scorso sorprese tutti e quest'anno invece non riesce a trovare continuità.