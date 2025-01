CONVOCATI, Out Kayode e Ikoné: le scelte di Palladino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A poche ore dalla sfida contro il Torino valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A, la Fiorentina ha condiviso i convocati per la partita del Franchi. C'è qualche sorpresa nei 22 selezionati da Raffaele Palladino soprattutto per quanto riguarda Michael Kayode e Jonathan Ikoné: i due calciatori, al centro di numerose voci di mercato che li vorrebbero lontani da Firenze in questa sessione, non sono stati convocati e quindi non saranno a disposizione oggi alle 12:30. Per il resto, tutto confermato con l'assenza di Cataldi (oltre a quelle ormai da tempo di Biraghi e Christensen) e la presenza di Valentini, Pongracic e Gudmundsson oltre a quella del giovane Harder per il centrocampo. Questa la lista completa:

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Gosens, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Valentini.

Centrocampisti: Adli, Folorunsho, Harder, Mandragora, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Colpani, Gudmundsson, Kean, Kouame, Sottil.