DIA, Salernitana pronta a vie legali contro agenti e società

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

A pochi giorni dalla partita contro il Torino, tiene banco il caso Dia in casa Salernitana. Il calciatore era atteso a Salerno martedì scorso per effettuare una risonanza magnetica utile a confermare - o smentire - quanto detto in un comunicato dalla federazione senegalese, per la quale il centravanti sarebbe stato indisponibile per almeno due settimane causa lesione muscolare. Tuttavia non si è presentato in città e neanche alla convocazione del direttore sportivo De Sanctis recandosi in Francia per problemi personali.

La società crede alla buona fede del ragazzo, ma non aspetterà in eterno. Se entro lunedì non dovessero esserci novità - scrive Tuttosalernitana.com - il pool di legali guidato dai professori Sica e Fimmanò potrebbe procedere in via ufficiale contro gli agenti, contro quelle società che hanno avviato trattative tenendo la Salernitana all'oscuro di tutto e contro il ragazzo, chiamato a rispettare il contratto bilateralmente sottoscritto in estate. Già dal prossimo stipendio sarà trattenuto il 30% per l'atteggiamento assunto prima della gara di Lecce, per la quale non fu convocato anche per motivi disciplinari.