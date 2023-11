SELLA A RFV, Punte cerchino profondità e siano più egoisti

FirenzeViola.it

Ezio Sella a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante viola Ezio Sella ha parlato di Fiorentina a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro": "La Fiorentina fa un grande sviluppo di gioco offensivo ma le occasioni per gli attaccanti, messi a rete, sono poche. Gli attaccanti mettono al tiro gli esterni o Bonaventura, che si esprime meglio come centrocampista d''inserimento negli spazi creati proprio dalle punte. Ma loto devono iniziare ad essere più cattivi ed egoisti, a volte l'attaccante se lo deve cercare, poi i compagni devono aiutarti ma sei tu a fare movimenti dove può arrivare la palla".

Colpa del gioco di Italiano? "La punta deve essere assistita dagli esterni, qui devono fare da boa per creare gli spazi per gli esterni e i centrocampisti ma in questo caso devono cercare di più la profondità e mi sembra che Beltran la cerchi di più. Ricordiamoci del primo Vlahovic che ha avuto inizialmente delle difficoltà poi è esploso perciò avrei pazienza con chi arriva dall'altra parte del mondo, Beltran ha tutte le qualità per far bene in Italia".

