SARTINI A RFV, Io, fiorentino in MLS. Ai viola consiglio...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Vanni Sartini a Radio Firenze Viola

Vanni Sartini, allenatore dei Vancouver Whitecaps, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro". Queste le sue parole sulla sua storia: "Sono di Firenze e ho iniziato come tutti a giocare a calcio nei dilettanti come tutti. Poi adesso alleno da 15 anni, ho iniziato nella Prima Categoria. Lavoravo anche nel settore tecnico di Coverciano. Uliveri vide in me del potenziale per la Scuola Allenatori. Io sapevo bene le lingue e quindi grazie a questo ho migliorato tanto la mia formazione. Nel 2013 sono entrato nello staff di Davide Nicola come secondo e come analista. Ho avuto poi questa offerta nel 2016 dalla Federazione USA per venire a fare il docente e coordinare le loro Nazionali Giovanili. E poi nel 2019 mi ha chiamato il Vancouver Whitecaps".

Come è l'MLS? "Il calcio è cresciuto tantissimo negli USA. La qualità è buona. Certo è che se viene paragonata al calcio europeo non regge, siamo al livello di qualsiasi altro campionato come belga, svedese, olandese, quelli sotto i top. Alcuni giocatori dell'MLS diventano appetibili per i medio campionati. Le nazionali di USA e Canada sono piene di giocatori che militano in Europa. Sotto i 18 anni anche qua lo sport più praticato è il calcio".

Nel Vancouver c'è qualche giocatore che potrebbe far comodo alla Fiorentina? "Qualcuno di interessante c'è. Abbiamo un ragazzo, Ali Ahmed, che fa la mezzala ed è molto bravo. Mentre il nostro calciatore di punto a livello qualitativo è Ryan Gauld. E credo che qualcuno di loro andrà in Europa fra qualche anno".

Sulla Fiorentina: "Sono rimasto contento quando hanno riconfermato Italiano. Si vede che c'è una filosofia di gioco e un'identità. All'inizio dell'anno c'è stato un po' il problema centravani. Se Beltran e Nzola continuano a crescere ci si può divertire".