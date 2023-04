DRAGO A RFV, Ishak? Igor lo può fermare facilmente

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Lech Poznan-Fiorentina si avvicina e per presentare uno dei pericoli numero uno che i viola dovranno fronteggiare stasera, Radio FirenzeViola ha contattato, Massimo Drago, che nel 2013/14 a Crotone allenò Mikael Ishak, attaccante svedese che attualmente è il bomber del Lech. Ecco le parole di Drago durante "Viola AmoreMio": "Ai tempi era un giocatore di prospettiva; è un centravanti che non ha grossa stazza ma con tanto fiuto del gol. Poi nell'arco della sua carriera ha dimostrato le sue qualità. Veniva dal Parma, nel periodo in cui i ducali avevano tanti giocatori in rosa e lo hanno girato a noi. Era alle prime armi ma si vedeva che aveva gran fiuto del gol. Era un calciatore molto introverso, infatti mi fa strano vederlo leader di una squadra che lotta nelle competizioni europee.

Non è un classico centravanti, può giocare anche da seconda punta. Diciamo che la sua arma migliore sono la tecnica palla al piede ed i guizzi in area di rigore, riesce a trovare la coordinazione in poco spazio. Penso che comunque due centrali come Milenkovic ed Igor hanno tutte le qualità per poter fermare facilmente un giocatore come Ishak

E sul confronto con Arthur Cabral, Drago ha detto: "Sono due giocatori di spessore diverso. Cabral ha dimostrato di poter essere un centravanti prolifico, Ishak sta rendendo ottimamente ma ad un altro livello. Per il brasiliano è stato fondamentale trovare fiducia. Non era facile anno scorso rimpiazzare un giocatore come Vlahovic".