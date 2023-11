DI LIVIO A RFV: "DOMENICA OCCHIO A KEAN. VIOLA PARK? MI PIACEREBBE VISITARLO. UN CONSIGLIO A PARISI"

FirenzeViola.it

Angelo Di Livio a Radio Firenze Viola

A due giorni da Fiorentina-Juventus, continua l'avvicinamento al big match di domenica sera su Radio FirenzeViola. Oggi spazio ad un grande doppio ex come Angelo Di Livio: "La Fiorentina si è mangiata tutto quello che ha fatto di buono nelle ultime due di campionato, anche se con la Lazio la prestazione mi è piaciuta ed ha perso una partita che con più attenzione avrebbe potuto portare a casa. Poi c'è da dire che sulla situazione a fine primo tempo, sul contatto Rovella-Ikoné, credo che si sia fatta poca luce, per me poteva essere rigore.La partita contro la Juventus non va presentata, ne conosciamo tutti l'importanza".

E sul presente: "La Juve di Allegri vuole essere aggredita e punire in ripartenza. Kean sta facendo molto bene in transizione e quindi la Fiorentina dovrà essere intelligente ed equilibrata, non rimanere alta col baricentro come spesso accade".

Beltran? Mi sta piacendo molto, è stato sfortunato ad inizio gara con la Lazio perché aveva fatto un gran gol, peccato per il tocco di mano. Con Nzola è tutta un'altra squadra, ma anche per le diverse qualità. Beltran però ha dimostrato di poter dare profondità alla squadra. La Fiorentina spesso va a concludere le proprie azioni sugli esterni, con Beltran e con la verticalità di un giocatore come Bonaventura può avere un'arma in più".

Così invece su Arthur, Milenkovic e Parisi: "Arthur per me è sempre stato un giocatore straordinario e sta tornando ai suoi livelli. Come vertice basso è tra i migliori in Italia, in poche squadre hanno un centrocampista come lui. Milenkovic? Prima dell'errore al 95' per me meritava il sette in pagella. Io lo confermerei anche contro la Juventus. Su Parisi invece, mi piace tantissimo ed ha fatto una grande gara contro la Lazio. Mi permetto di dargli un consiglio: secondo me dovrebbe iniziare ad allenare più il destro"

Di Livio ha inoltre commentato le immagini arrivate ieri dal Viola Park, col primo allenamento a porte aperte nella nuova casa della Fiorentina:"Firenze è questa. Passione e attaccamento alla maglia, sempre. I duemila tifosi all'allenamento rappresentano Firenze. Questo è merito però anche di Commisso, che ha costruito un centro sportivo spettacolare. Me ne hanno parlato tutti bene e mi piacerebbe essere invitato".

