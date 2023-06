DAMIANI A RFV, La prossima sarà la stagione di Ikonè

FirenzeViola.it

Oscar Damiani a Radio FirenzeViola

L'esperto agente di calciatori e grande conoscitore di calcio francese Oscar Damiani ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Viola weekend".

Su Amrabat: "Se ci fosse un'offerta irrinunciabile verrà presa in considerazione. Per me è un buon giocatore, ma si può giocare anche senza di lui, è sostituibile. In Italia poi dobbiamo lanciare di più i giovani, soprattutto in questa situazione economica".

Retegui farebbe fare un salto di qualità alla Fiorentina?

"Per quello che abbiamo visto a me è piaciuto. Ha una certa fisicità, si muove bene, è bravo sotto porta. Va visto in una squadra importante, anche se credo sia un buon giocatore".

Ikonè potrebbe essere sacrificabile?

"Potrebbe migliorare dopo aver conosciuto il nostro campionato e può fare più gol. Se arrivassero offerte importante è normale prenderle in considerazione, ma credo che la prossima stagione sia quella della sua consacrazione, se restasse alla Fiorentina".

Igor interessa in Francia?

"Non ne sono al corrente".

Berardi o Orsolini?

"Hanno qualità entrambi, ma Berardi ha qualcosa in più e sa segnare. Sono buonissimi giocatori in ogni caso. Comprare dal Sassuolo poi non è mai facile e solo con un'offerta irrinunciabile lo farebbero partire".

Conclude: "La Fiorentina ha un ottimo settore giovanile e credo debba puntare forte su quello. Se non lo fai è anche difficile avere bilanci in parità: le società non possono sempre mettere grandi cifre".