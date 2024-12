CONFERENCE, Il guadagno delle società fino ad ora

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Interessate classifica pubblicata dal portale di statistiche Football Meet Data in merito ai premi in denaro della prima fase della Conference League. Il Chelsea, prima, al momento avendo vinto tutte le partite, ha guadagnato più di 10 milioni, mentre la Fiorentina ha superato i 9, e con l'ultima vittoria ha conquistato il secondo posto nella classifica generale. I premi di prestazione sono:

- ogni vittoria vale € 0,4 milioni, ogni pareggio € 0,13 milioni

- Bonus KO (€0,2 milioni per playoff KO, €0,8 milioni per R16)

- Bonus di piazzamento (attualmente € 31k per l'ultimo posto, + € 31k per ogni posto più alto).

Qui sotto il tweet esplicativo.