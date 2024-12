GABBANINI A RFV, Folorunsho? Un inserimento sicuro

Leonardo Gabbanini, ex tecnico delle giovanili viola ed ex capo scouting Tottenham, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Viola Weekend per parlare di attualità viola a partire dalle voci di un possibile arrivo di Folorunsho dal Napoli: "Folorunsho è un nome sicuro per un impianto ormai serio e stabile come la Fiorentina, l'inserimento non è un picco di qualità ma di buon livello di sicuro"

Chi il vice Kean? "Faccio fatica ad ipotizzare ciò che farà la dirigenza. Ma la presenza di Kean è fondamentale, magari si potrebbe affiancare un giovane di prospettiva anche se non ha la stessa qualità di Kean. Il centravanti ha migliorato già i giocatori intorno a lui".

Meglio una soluzione in serie A o piste estere? "Il calcio è più globale ora, per Richardson ha pesato il modo di giocare ma Palladino ha equilibrio ed idee chiare e quindi va preso chi chiede lui. Se hai un allenatore caratterizzante si sa quali sono i giocatori stessi".

Che idea si è fatto del caos Biraghi? "L'atteggiamneto della Fiorentina lo reputo corretto, gli agenti devono essere professionisti e dovrebbero pensare prima di parlare perché schermaglie di giocatori che giocano poco e non sono contenti ce ne sono. Inoltre ora è un momento delicato per quanto accaduto a Bove ma la squadra va bene e meriterebbe di sognare perciò andrebbe lasciata in pace quindi il club ha fatto bene a non rispondere".

