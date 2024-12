MINGARDI A RFV, Bologna in crescita, domani bella sfida

FirenzeViola.it

Il cantante, grande tifoso del Bologna, Andrea Mingardi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Viola Weekend per parlare dell'attesa sfida tra i rossoblù dell'ex Italiano e la Fiorentina: "Il Bologna? La Champions dopo 60 anni dava la sensazione che non sarebbe stato facile confermarsi anche se nelle prime gare non ha sfigurato. In campionato invece stiamo crescendo anche se affrontiamo una squadra in salute. Siamo però un gruppo al quale è difificle fare gol ma che segna anche poche"

Italiano la convince o rimpiange Motta? "Motta lo abbiamo rimpianto da quando ha deciso di partire per andare alla Juve. Io sono diventato famoso però per averlo mandato a quel paese perché poteva aspettare. Con Italiano speriamo di trovare uno che la butti dentro con facilità visto che poi con la linea difensiva alta si può prendere gol. Ma se recuperiamo Ferguson possiamo fare qualcosina ed io spero di rimediare una coppettina altrimenti che si fa il mercoledì o il giovedì? Ma la Champions è formata da squadre strutturate, le italiane soffrono con chiunque perché tutte giocano al massimo. Io mi ricordo comunque tutti i derby della mia vita, tutte sfide combattute"

Mancherà Orsolini, quanto pesa? "Ne abbiamo altri, ad esempio Ndoye e Castro che è dotato di colpi e tenacia incredibili e, purtroppo, questo Dallinga che qui deve ancora volare. Kean sarà una brutta bestia per i nostri difensori ma nessuno avrà voglia di mollare. Sarà una bella partita".

