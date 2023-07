CASINI, SIND. B. RIPOLI A RFV: Viola Park? Puntiamo a tempi più rapidi possibile

Ascolta l'audio

Francesco Casini a Radio Firenze Viola

Su Radio FirenzeViola, nel corso di "Palla al Centro", è intervenuto il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini per dare qualche aggiornamento sull'apertura ai tifosi del Viola Park: "E' un processo molto tecnico che coinvolge più enti, siamo in attesa di novità. Siamo in attesa di novità in particolare della riunione del comitato tecnico regionale programmata per il prossimo 3 agosto. Quanto alle tempistiche complessive di costruzione del Viola Park, credo che siamo a un esempio di velocità realizzativa, dal rilascio permessi, alla progettazione e alla costruzione raramente vista in Italia. Noi in questo momento stiamo aiutando Fiorentina e collaborando con gli altri enti coinvolti nel rilascio dell'agibilità pubblica, puntando a tempi più rapidi possibile anche se in un percorso di deroga come quello intrapreso il comune non ha una competenza diretta. Comunque sia dobbiamo tutti cercare di non vanificare quello che è stato un lavoro straordinariamente efficace e rapido per la costruzione del nuovo centro sportivo. C’è da essere davvero tutti orgogliosi di quanto fatto. C'è senso di responsabilità da parte di tutti e altrettanto speriamo tutti di poter aprire nel tempo più breve possibile. Non è questione di discrezionalità nel rilascio di tali autorizzazioni ma è invece un lavoro molto delicato: si parla di sicurezza".

E' cambiato qualcosa a Bagno a Ripoli?

"Un po' di movimento si vede, qualcuno sta anche prendendo residenza a Bagno a Ripoli. Il Viola Park sarà un valore aggiunto per tutto il territorio".

La Fiorentina farà giocare al Viola Park un'eventuale squadra B?

"Sì, è un bel progetto che partirà nel 2024, poi ricordiamo che in Serie C ci sono squadre importanti, si va incontro anche a dei Fiorentina-Juventus tra giovani. Servirà una grande organizzazione pubblica, pure in relazione all'evolversi della questione stadio".

Come valuta la vicenda stadio, da osservatore?

"Vediamo se gli Europei saranno confermati, nel caso potranno essere un'opportunità di finanziamenti ulteriori. Io vengo dall'esperienza del Viola Park e per me doveva essere trovata una partnership pubblico-privato. Oggettivamente il modello di riferimento è quello della realizzazione con risorse private, anche perché lo stadio di proprietà era dopo il Viola Park la chiusura perfetta del cerchio, sinonimo di un determinante salto di qualità per il club".