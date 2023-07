BROCCHI A FV, 4-3-3 modulo ideale per Arthur. Italiano...

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Direttamente dalla Bobo Summer Cup di padel, ha parlato ai nostri microfoni l'ex giocatore, tra le altre anche della Fiorentina, e ora allenatore Christian Brocchi. Ecco le sue parole: "E' sempre bello essere qui, soprattutto essendo per scopo benefico".

Un'opinione sull'ultima stagione della Fiorentina?

"Peccato non aver alzato neanche un trofeo, ma resta l'ottima stagione. Giocare due finali non è da tutti, ha messo le basi per questa stagione".

Cosa ne pensa di Arthur?

"Il 4-3-3 è l'ideale per lui, ha dimostrato di avere qualità importanti anche se non è riuscito a metterle tutte in mostra. Firenze può esaltarlo e di solito quando si approcciano certe esperienze con un piglio diverso si può tornare su certi livelli".

Sull'attacco: "Gli attaccanti della Fiorentina hanno fatto bene la scorsa stagione, poi sappiamo che è un ruolo chiave per tutte le squadre".

Un giudizio su Vincenzo Italiano. In cosa deve migliorare?

"Spesso le sue squadre lasciano tanti spazi dietro, ma magari è arrivato a giocarsi due finali proprio per queste caratteristiche di gioco. In Italia non si è mai contenti di quando si vedono cose diverse. Lui ha un'identità precisa e dettagliata e penso che abbia ottenuto risultati anche grazie a questo".

Cosa ne pensa del Viola Park?

"Per me porta anche 7/8 punti in più, vanno fatti i complimenti alla Fiorentina per cosa ha fatto. Dovrebbero farlo tutte le squadre, soprattutto per le giovanili".