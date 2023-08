ANTOGNONI A FV, Castro via? Il 10 non valorizzato

Fonte: Luciana Magistrato

Il numero 10 sulla maglia viola accomunava Gaetano Castrovilli ad un 10 che a Firenze ha fatto la storia, Giancarlo Antognoni, grande estimatore del centrocampista barese per il quale si augurava un epilogo diverso con la Fiorentina. Proprio Antognoni raggiunto da Firenzeviola commenta brevemente: "Mi dispiace, la Fiorentina perde uno dei pochi giocatori italiani di valore, soprattutto tecnico, giovane e della Nazionale che società e allenatore non hanno valorizzato in questo ultimo periodo, ma forse perché aveva il numero 10... Il club ha fatto una bella plusvalenza"