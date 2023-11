VIETATO VENDERE NICO A GENNAIO ANCHE PER UN’OFFERTA DA 60 MILIONI. L’ARGENTINO È IL LAUTARO DELLA FIORENTINA: GLI VA COSTRUITO L’ATTACCO INTORNO. BALDANZI VA BLOCCATO A GENNAIO DANDO IN PRESTITO INFANTINO

FirenzeViola.it

Preparatevi, sarà uno dei nomi caldi della campagna acquisti invernale. Nico Gonzalez ha fatto il definitivo salto di qualità. Ha abbandonato i panni del potenziale grande giocatore indossando quelli del vero top player. Il fantastico inizio di stagione in maglia viola lo rende uno dei protagonisti del campionato e il ruolo da titolare inamovibile nella Seleccion lo ha trasportato in una dimensione internazionale. Quella che accende le attenzioni dei grandi ricchi della Premier. Aspettatevi offerte importanti, forse clamorose nella finestra di mercato di gennaio. E stavolta a bussare alla porta di Rocco Commisso (e di Nico…) non saranno società di seconda o terza fascia ma club che hanno potenzialità economiche incredibili. Lo dico oggi, l’argentino deve restare a ogni costo. Anche se su piatto dovessero essere messi 60 milioni. Nico è la stella. E’il fuoriclasse che ci permette di coltivare sogni proibiti. Qualcuno mi dice: e se dovesse comportarsi come Vlahovic? Non ci credo. Non ce lo vedo Nico che va dalla società e chiede, anzi pretende di essere ceduto subito. Non a gennaio. Non ora che ha scelto di indossare la maglia numero 10 e di diventare il leader della squadra. Lo vedo come si batte in campo l’argentino. Come soffre quando le cose non funzionano. Rimandiamo l’argomento a giugno magari con una Fiorentina in Europa League e con un progetto ancora più ambizioso. Ma a gennaio Nico non si tocca.

Anzi mi aspetto che Italiano disegni ancora di più la squadra intorno all’argentino. Ormai è chiaro che è lui il nostro bomber. Decisivo come lo è Lautaro Martinez nell’Inter. Il tecnico viola deve disegnare l’attacco sulla sua stella. Nico funziona di più in coppia con Nzola o con Beltran? Nico funziona meglio avendo campo a disposizione o cercando di accerchiare attraverso il possesso palla gli avversari? Mi piacerebbe sapere il pensiero dell’argentino. E anche quello di Italiano. Io penso che ci sono molti aspetti tecnici e anche umani che legano Nico al suo connazionale Beltran. Ma questo è solo il mio pensiero. Sono i protagonisti viola a dover decidere quale strada imboccare.

Chiudo con una riflessione di mercato. Penso che la Fiorentina nella campagna acquisti invernale dovrebbe andare all’assalto di Baldanzi. Bloccandolo ora per la prossima stagione. Baldanzi potrebbe essere perfetto per giocare insieme a Nico dietro a una prima punta o per giocare al posto di Nico se dovesse arrivare un’offerta in estate irrinunciabile. La Fiorentina ha buoni rapporti con l’Empoli. Trovi un accordo. E per sancirlo potrebbe cedere in prestito Infantino agli azzurri. Con un allenatore che ama il calcio di qualità come Andreazzoli il talentuoso Gino può solo crescere. Tenere Infantino ad ammuffire in panchina sarebbe un assurdo autogol. Tanto ormai è chiaro che l’argentino non rientra nel progetto tecnico-tattico di Italiano.