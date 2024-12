FIORENTINA-CAGLIARI, Cataldi-gol: ottava vittoria di fila

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina soffre ma contro il Cagliari ottiene l'ottava vittoria consecutiva in campionato e si lancia in classifica salendo a 31 punti accorciando sull'Atalanta con una partita in meno da giocare. Decide la sfida una rete di Cataldi nel primo tempo, abile a sfruttare un assist di Beltran e a mettere in rete un piattone preciso. Nel secondo tempo la Viola soffre ma non crolla, vincendo e portando a casa 3 punti con le unghie e con i denti. Eguagliato il record di vittorie consecutive che resisteva dal 1960: ora la squadra di Palladino può davvero sognare.