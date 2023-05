SEMPLICI, Zurkowski rientra: per noi è importante

FirenzeViola.it

Dopo il ko con la Cremonese che ha inguaiato lo Spezia, ora terzultimo, le aquile si preparano ad affrontare il Milan in casa, sabato allo stadio Picco. A due giorni dalla sfida, il tecnico dei liguri Leonardo Semplici è intervenuto in conferenza stampa parlando così dei temi del match: "Rientra Zurkowski ma non è che abbia 90 minuti, ma è un rientro importante di un giocatore di valore che ho avuto a disposizione solo con la Fiorentina. Nzola sta bene, si è allenato tutta la settimana con noi. I ragazzi, a parte lunedì che era un po’ abbattuti e responsabilizzati, si sono buttati a lavorare con grande voglia, determinazione, per svoltare la stagione. La squadra l’ho vista bene, poi sabato affrontiamo i campioni d’Italia, semifinalisti di Champions League, una squadra di grande valore. Dobbiamo tentare l’impresa, con le buone o le cattive, dobbiamo uscire con qualcosa di concreto".