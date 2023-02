SEMPLICI, Fatta con lo Spezia: contratto fino a giugno

Leonardo Semplici, siamo ai dettagli. E' ormai fatta per lo sbarco del nuovo tecnico allo Spezia, che prenderà il posto di Luca Gotti esonerato una settimana fa. Per l'ex Spal è pronto un contratto di cinque mesi con opzione prossimo anno, se la squadra si conferma in Serie A (bonus salvezza incluso). L'agente Ramadani e i suoi collaboratori si incontreranno oggi per limare gli ultimi dettagli con il dg Macia, ieri a Milano. Domani dovrebbe essere il giorno decisivo per il tecnico toscano - riporta Il Secolo XIX - sempre se verranno sciolti i problemi legati alla composizione dello staff Semplici vuole quattro fedelissimi, ma rimane un sestetto sotto contratto.