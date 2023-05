SEMIOLI, Mi sembra di rivedere gli anni con Prandelli

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ex viola Franco Semioli ha parlato così della Fiorentina attuale: "Mi sembra di rivivere i momenti che ho passato io con Prandelli. Italiano sta facendo benissimo, dopo qualche anno problematico è riuscito a riportare tranquillità. La città di Firenze merita grandi traguardi e questa semifinale è il giusto regalo. Mi ricordo che quando giocammo noi la semifinale di Coppa Uefa c'era una bella atmosfera in città: in queste partite si vedono i giocatori con più esperienza, servono per dare equilibrio. E poi gli stimoli vengono da soli".