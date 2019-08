SAPONARA, Posso fare anche il ruolo di mezzala

Riccardo Saponara, nuovo acquisto del Genoa di Preziosi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle ambizioni sue e dei rossoblù in vista della nuova stagione: "Le sensazioni sono buone, la squadra ha un'idea di gioco precisa. Il mister ha chiarito quale sia la sua idea, lavoriamo per accontentarlo. Mi sono integrato subito, le prossime due settimane serviranno per entrare al meglio negli schemi del mister".

La società ti ha presentato come un "pittore" sui social.

"L'idea mi è piaciuta molto, è stato un modo per presentarmi con entusiasmo. Spero di mantenere le promesse. Il compito di chi deve determinare le partite è fare giocate insolite; si possono studiare tutti gli schemi ma sono le giocate dei singoli che risolvono le sfide. Sarò chiamato a dare qualcosa in più".

Andreazzoli ti ha schierato mezzala nella prima amichevole. È un ruolo atipico o lo senti tuo?

"Già conoscevo le idee di mister Andreazzoli, per me non è una sorpresa. È una posizione diversa rispetto a quella a cui sono abituato, posso crescere e aumentare il mio bagaglio tecnico, poi in fase di possesso sono libero di svariare".

Schone e Saponara sono uno stimolo per ripartire dopo un'annata difficile?

"Mi ha sorpreso l'acquisto di Schone, ma è sintomo che la società è ambiziosa e delinea una bella rotta. vogliamo ripartire, mettere tasselli per un nuovo capitolo della storia del Genoa".

Hai giocato nella Samp, come sarà il derby?

"È ancora presto, ma porto dentro tanti ricordi blucerchiati e saranno uno stimolo per fare bene in rossoblù".