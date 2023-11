ROSSI, Fui vicino a Barça e Juve. Ero 2° a Messi e CR7

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono stato vicino a firmare col Barcellona, era tutto fatto ma il Villarreal voleva una parte fissa più alta rispetto ai bonus. E poi sono stato vicino anche alla Juve: saltò perché il club aveva già venduto Cazorla e non voleva dare via anche me". Così Giuseppe Rossi, ex viola martoriato dagli infortuni, torna a parlare del proprio passato e di quanto accaduto nel suo anno magico, la stagione 2010-11: un'annata incredibile in cui mise a segno 32 gol tra tutte le competizioni, prestazioni che fecero innamorare il club azulgrana.

"In quell'anno ero dietro solo a Messi e Ronaldo. È stato fantastico, andava tutto bene: mi sono sentito davvero in alto", ha aggiunto Pepito a Sky Sport. Inevitabile il pensiero al grave infortunio: "Durante quei periodi riesci a capire il tuo valore umano".