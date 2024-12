MERCATO, La Fiorentina torna su Michael Folorunsho

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, per Biraghi c'è già l'ipotesi Napoli nel caso in cui Spinazzola dovesse lasciare gli azzurri per trovare più spazio. Ma lo scenario è più ampio, perché la Fiorentina sta pensando a Michael Folorunsho, 26 anni, centrocampista del Napoli che potrebbe trasferirsi, considerando che finora ha giocato poco. L’ex Verona torna alla ribalta alla luce dell’indisponibilità di Bove, ma non solo per questo, visto che il club viola lo aveva inseguito anche la scorsa estate.