FELIPE, La Viola ha tutto per mettere in difficoltà l'Inter

© foto di Federico De Luca

"La classifica per ora non rispecchia il valore delle due squadre. Soprattutto l'Inter sta vivendo un momento di difficoltà, anche se un Lukaku di nuovo in ripresa come si è visto in Nazionale può essere un valore aggiunto: se sta bene l'Inter fa un grande salto di qualità. Sarà una partita bella e intensa, la Fiorentina ha tutto per mettere in difficoltà l'Inter, ma la forza della squadra di Inzaghi è superiore e quando vai a giocare in casa dei nerazzurri si può mettere anche in preventivo una sconfitta". Così Felipe Dal Bello, doppio ex di Inter e Fiorentina, ospite di Palla al centro su Rai Radio 1 Sport, sul match di domani a San Siro.

Cosa pensa dell'andamento della Fiorentina?

"Ha una rosa di tutto rispetto: adesso Castrovilli ha recuperato dall'infortunio e può permettersi gente in panchina del calibro di Barak. Possono dire la loro su tutti i fronti, anche se la classifica non rispecchia il valore della rosa. Italiano è un ottimo allenatore, secondo me inizialmente ha avuto un po' di difficoltà a gestire tanti giocatori importanti. Adesso invece ha trovato la strada giusta e la squadra sta giocando molto bene".