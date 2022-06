INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PIATEK, CONTATTI IN CORSO: MANCA LA QUADRA Fiorentina-Hertha Berlino, ancora niente di deciso sulla prossima destinazione di Krzysztof Piatek: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, durante la scorsa settimana sono andati in scena una serie di contatti tra il club viola e l'entourage del calciatore polacco... Fiorentina-Hertha Berlino, ancora niente di deciso sulla prossima destinazione di Krzysztof Piatek: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, durante la scorsa settimana sono andati in scena una serie di contatti tra il club viola e l'entourage del calciatore polacco... NOTIZIE DI FV DIFESA, POSSIBILI SCENARI: OCCHIO ALLO SVINCOLATO MBEMBA La copertina di mezzanotte del direttore Tommaso Loreto è una delle notizie più lette del giorno su FirenzeViola.it. L'articolo analizza le situazioni difensive che sta fronteggiando la Fiorentina: dal capitolo portiere, dove tornano in crescita le... La copertina di mezzanotte del direttore Tommaso Loreto è una delle notizie più lette del giorno su FirenzeViola.it. L'articolo analizza le situazioni difensive che sta fronteggiando la Fiorentina: dal capitolo portiere, dove tornano in crescita le... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 18 giugno 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi