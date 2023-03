BORJA, Ho almeno dodici maglie di Tomovic. Vi spiego

Borja Valero, ex centrocampista viola, ha raccontato qualche aneddoto ai microfoni di DAZN: "Ho traslocato da poco, avrò sei o sette scatole piene di... Tomovic. Vi spiego: siamo grandi amici e da quando ho lasciato la Fiorentina ci scambiamo sempre le maglie a nuova esperienza. Quindi è andata a finire che ho qualcosa come dodici maglie di Nenad sempre con me...".