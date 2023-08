BERNARDESCHI, Ritorno in Italia? In caso valuterò

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si potrebbe chiudere dopo un paio di stagioni l'avventura a Toronto e in MLS di Federico Bernardeschi, che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha aperto al ritorno nel campionato italiano, dove sono diverse le squadre che gli fanno la corte: "Mi fa piacere ricevere attenzioni, se ci sarà la possibilità di rientrare io e la società decideremo insieme", ha spiegato brevemente l'ex esterno della nazionale.