PRECEDENTI, Ecco gli incroci dei viola coi club polacchi

Fonte: A cura di Duccio Santoro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Questa sera la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà a Poznan il Lech di John van den Brom. Per i Viola si tratta del secondo incontro con i polacchi del Lech, il primo fu nella duplice sfida della fase a gironi di Europa League 2015/16, che vide prevalere la formazione polacca per 2-1 nella gara di andata al Franchi, mentre nella gara di ritorno fu proprio la formazione gigliata a imporsi per 2 a 0 al Municipale. Con la sfida di stasera e la gara di ritorno tra una settimana, saranno in totale quattro le partite giocate tra Fiorentina e Lech Poznan. Per i viola inoltre si tratta della seconda squadra polacca trovata come avversaria, la prima fu il Widzew Lodz, nella duplice sfida valida per i preliminari della Champions League 1999/00. In quest'occasione i Viola si imposero per 3 a 1 nella gara di andata in casa a Firenze, per poi sbancare Lodz nella gara di ritorno vincendo per 2 a 0. Complessivamente, in quattro incontri con le due squadre polacche la Fiorentina ha collezionato tre vittorie, di cui due in trasferta e una in casa, e una sconfitta, in casa.