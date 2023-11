GIROUD, Non solo i viola: può saltare fino a 4 giornate

FirenzeViola.it

Non solo la Fiorentina, forse. Come riporta il portale MilanNews, l'espulsione rimediata da Olivier Giroud nel finale di Lecce-Milan potrebbe infatti tenerlo fuori a lungo. Il tutto dipende ovviamente, e per ora non possiamo saperlo, da cosa abbia detto l'attaccante francese al direttore di gara. Il fatto però che l'espulsione sia diretta e non per somma di ammonizioni può darci già un'idea abbastanza precisa. Per capire quante giornate di squalifica arriveranno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione diretta bisogna fare una distinzione ed esplorare gli scenari che possono aprirsi in base a quello che Abisso ha scritto, o scriverà a breve, nel referto della gara. Quel che è certo, è che il francese non ci sarà con la Fiorentina, match che il Milan giocherà alla ripresa dopo la sosta.

Se si rientra nella casistica dell'atteggiamento "particolarmente irriguardoso verso l’arbitro o gli assistenti dell’arbitro", allora la squalifica del numero 9 del Milan potrebbe essere di ben quattro giornate. Fino a poco tempo l'articolo 36 (Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara) del Codice di Giustizia Sportiva recitava questo:

"Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara".

Il 21 aprile 2023 invece c'è stato un cambiamento, con "Il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione, ha approvato le modifiche al Codice di Giustizia in caso di condotte violente nei confronti dei direttori di gara. Una decisione assunta a seguito di un lavoro congiunto con l'Associazione Italiana Arbitri, tramite numerose riunioni del Tavolo appositamente istituito. Le modifiche hanno riguardato un inasprimento delle sanzioni per chi commette atti di violenza sugli arbitri, prevedendo anche due punti di penalizzazione nel caso di dirigenti colpevoli".

Il nuovo testo dell'articolo 36 (Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara) recita invece questo:



"Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara".

Con tale stretta su questa particolare casistica c'è effettivamente il rischio che Giroud prenda 4 giornate di squalifica dopo il rosso di questa sera. Il condizionale però è d'obbligo, perché tutto dipende da cosa scriverà l'arbitro Abisso nel referto e da come interpreterà il tutto il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea. Il rischio che ci possano essere quattro giornate di squalifica, senza voler fare allarmismi o giocare coi sentimenti dei tifosi rossoneri, è concreto.