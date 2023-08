ACF, Oggi il giorno di Yerry Mina: spunta l'indizio social

Oggi sarà la giornata di Yerry Mina. Il difensore colombiano sosterrà le visite mediche con la Fiorentina, a Roma, per poi raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra in ritiro al Viola Park, in quel di Bagno a Ripoli. Nel frattempo, suoi profili social del club viola, è spuntato il consueto indizio che in questo caso fa chiaro riferimento al celebre topo del cartone "Tom e Jerry", il cui nome corrisponde a quello del calciatore.

Di seguito il post in questione tratto dal profilo Twitter gigliato: