TORO, Juric: "A Firenze mille difficoltà. Linetty recupera"

Alla vigilia di Fiorentina-Torino, prende parola Ivan Juric in sala stampa. Il tecnico dei granata ha risposto alle domande dei giornalisti presenti oggi in occasione della consueta conferenza pre-partita. Ecco le sue dichiarazioni:

Che Fiorentina si aspetta?

"E' una grande squadra con tanti giocatori di ottimo livello. Sarà difficile, è una partita dalle mille difficoltà. Sarà una sfida aggressiva, a volte è andata meglio a loro e altre a noi. Anche a gara in corso possono aggiungere qualità, speriamo di rispondere bene a loro"

Può giocare Djidji dal primo minuto?

"E' una soluzione durante la gara"

Come stanno gli infortunati?

"Linetty torna con noi, ma si è fermato Zima"

Può ancora crescere Ricci?

"Non fa solo passaggi semplici. Ha margini di miglioramento, ha fatto bene per un periodo e poi dopo un infortunio ha bisogno di un po' di tempo. Domani mi aspetto ancora meglio da lui"

Ha mai pensato di andare in Arabia?

"Non ci ho pensato. Il calcio sta diventando bellissimo ovunque, c'è sempre più interesse. Là stanno investendo tanto, ma non mi sono mai posto la domanda"

Zapata e Sanabria come stanno?

"Sono soddisfatto, ma c'è da migliorare. Si trovano bene e giocano bene, mi diverto con loro. Vogliamo sempre che facciano gol e diventino più pericolosi, ma stanno facendo bene"

I viola hanno punti di contatto con l'Atalanta?

"Il concetto nostro è riconquistare subito palla. Sono gare diverse tra Udinese e Fiorentina o Atalanta, c'è tutta una preparazione diversa. Mi aspetto una gara intensa"

State studiando qualcosa anche sui piazzati?

"Anche l'altro giorno abbiamo avuto un'occasione con Buongiorno. Prepariamo bene le cose e stiamo sfiorando le cose, ma non riusciamo a buttarla dentro. Poche volte abbiamo sbloccato le gare con i piazzati, è un aspetto da migliorare"

Segnate ancora poco: cosa manca?

"Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio e nel tiro, oltre ai cross e ai calci piazzati. Ma arriviamo tanti in area di rigore, ci siamo e dominiamo le partite. Dobbiamo crescere nella rifinitura e aumenteremo il numero dei gol. Con Atalanta ed Empoli i gol sono nati dalla qualità dei passaggi"

Qualcuno ha chiesto di andare via? Vorrebbe qualche rinforzo?

"C'è qualche giocatore che vuole cambiare aria, se ci sono offerte soddisfacenti dobbiamo trovare cambiamenti. Se cediamo qualcuno, potrebbe arrivare qualcuno. Ma io non ho chiesto niente"

Vorrebbe un esterno mancino?

"Per come giocavamo prima, mi andava bene avere un destro. Adesso con due attaccanti puri, mi viene voglia di avere un mancino. Vojvoda si ferma anche mezz'ora per migliorare stop e cross anche di sinistro. L'attaccante fa fatica a capire quando arriva il pallone, spero di vedere presto i frutti"

Qual è la squadra che l'ha sorpresa di più?

"Sul gioco direi Frosinone, assolutamente: Di Francesco sta facendo un grande lavoro con ragazzi talentuosi. E' difficile affrontarli, in casa anche contro la Juve il risultato non è giusto: è una squadra in palla. Bologna? E' molto solido, stanno facendo tanti risultati e mi colpisce la solidità di chi vince: c'è una forza interna importante".