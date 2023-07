PARMA, Il tifo organizzato: "Situazione inaccettabile"

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

In occasione dell'amichevole di questa sera tra Fiorentina e Parma, come noto, non sarà possibile per i pubblico accedere al Viola Park. Il tifo organizzato parmense, i Boys, ha diramato un comunicato per criticare questa situazione: "Da tifosi e ultras, non possiamo accettare situazioni come queste, in cui tutte le parti si dimostrano completamente disinteressate da quello che dovrebbe essere l'elemento centrale, i tifosi e la loro presenza fisica allo stadio".