MOURINHO, La Roma merita di cominciare bene

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "La Roma merita di cominciare bene, domani e giovedì prossimo ci saranno due partite toste e difficili. Faremo tutto il possibile per entrare nella fase a girone". Così l'allenatore giallorosso, Josè Mourinho, alla vigilia della sfida con il Trabzonspor, che, aggiunge ai microfoni di Sky Sport. "non sembra un playoff di Conference League, ma di Champions". Lo Special One si regala una battuta sull'esordio ufficiale con la Roma: "E' vero sarà la mia prima con questi colori, ma se non sbaglio sarà la mia 996/a partita ufficiale, quindi sono tranquillo". Non manca un commento al mercato che si avvia alle sue conclusioni finali: "Abbiamo dovuto cambiare il nostro focus, ci sono ruoli dove la rosa non è perfetta perché mi sarebbe piaciuto avere un giocatore di esperienza e di equilibrio, ma se non lo prenderemo adesso, proveremo a gennaio o la prossima estate. La parola tempo è fondamentale". Infine chiude con una frecciata, senza citare, al Psg: "Sono super contento degli sforzi della società, soprattutto sapendo quanto sia difficile questo mercato, anche se è un discorso che non vale per tutti". (ANSA).