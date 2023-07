REP. FI., Tra errori e spazi immensi la difesa va in tilt

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La nota più negativa della serataccia di Belgrado, in casa Fiorentina, è stata la difesa. Come analizza l'edizione odierna de La Repubblica Firenze, la Viola non è pervenuta. Errori grossolani in difesa, nessuna chiusura, spazi immensi lasciati alle ripartenze avversarie. Quarta che con un retropassaggio serve l’assist del primo gol dei serbi, Terracciano che non esce, Biraghi che non chiude. Decisamente una brutta figura quella maturata ieri a Belgrado contro la Stella Rossa.