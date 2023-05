GAZZETTA, Dia vs Cabral: quando i pianeti si allineano

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come riportato da La Gazzetta dello Sport quando nella gara di andata (nove novembre scorso) Fiorentina e Salernitana si affrontarono, i rispettivi centravanti vivevano momenti opposti. Arthur Cabral non era esploso anzi, faticava a trovare la via della rete e sulla testa del brasiliano aleggiavano nubi e dubbi. Boulaye Dia invece era già Dia e se ne accorse anche Firenze visto il gol del momentaneo pareggio segnato dall’attaccante della Salernitana ad inizio ripresa (entrato da poco per Bonazzoli), il sesto in campionato. Quasi sei mesi più tardi tutto è cambiato per il brasiliano diventato stimato numero nove dalla piazza e più che probabile centravanti anche del futuro viola. Con un 2023 fatto di prestazioni e gol (15 in stagione contando tutte le competizioni). Dia nel frattempo ha continuato a fare il Dia, mettendo a segno ben dodici centri nel solo campionato, contando anche l’ultima perla a Napoli. Il campionato è importante per la Viola, ma le Coppe ancora di più. Anche per questo durante l’ultimo turno contro la Sampdoria, Re Artù ha riposato, mentre oggi nella trasferta di Salerno è leggermente in vantaggio nel solito ballottaggio con Jovic. Nessun dubbio invece fra i granata sulla presenza dal primo minuto dell’ex Villarreal, autore di quattro reti nelle ultime sette partite di campionato e pubblicamente elogiato anche dal suo allenatore. Nelle ultime quattro ha realizzato due gol e due assist, ora cerca il record assoluto di reti con la Salernitana in una singola stagione di Serie A: attualmente è a quota 12, come Marco Di Vaio nel 1998-99.