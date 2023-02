COR. SPORT, Non sarà come la Fiorentina del 1989-1990

Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha analizzato il 3-0 inferto ieri dalla Fiorentina al Verona: "Il rischio sembrava quello della stagione 89-90, con la squadra in corsa per una salvezza conquistata solo all’ultima giornata e già in finale di Coppa Uefa. Ora non sappiamo se conquisterà un’altra finale europea, ma la possibilità di un’ultima parte di campionato tormentata come quella di trent’anni fa è lontana. […] Non è facile decifrare la Fiorentina di quest’ultimo periodo. Si diceva, anzi, lo dicevano i numeri, che fosse incapace di trasformare le buone intenzioni in fatti concreti, la buona produzione offensiva in gol. […] Qualcuno sosteneva che mancasse cattiveria in area di rigore, ieri a Verona i viola hanno segnato tre gol con una sola vera occasione, quella della rete di Barak, le altre due sono arrivate per un guizzo di Cabral su calcio d’angolo e per una furbata di Biraghi su punizione da metà campo".