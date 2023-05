COR. FIO, L'opinione: "Brusco risveglio, ma crediamoci"

FirenzeViola.it

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente un fondo a cura di Ernesto Poesio all’indomani della sconfitta contro il Basilea: "Sarà una settimana lunghissima quella che aspetta la Fiorentina. Perché la gara di andata contro il Basilea è finita nel peggiore dei modi. Tutto il contrario di quanto chiesto da Italiano ai suoi: l’allenatore aveva individuato nella partita di ieri al Franchi l’occasione per prendersi quel vantaggio da gestire in trasferta. Invece, adesso, dopo l’1-2 la bilancia si è completamente ribaltata e adesso pesa eccome dalla parte degli svizzeri che, arrivati a Firenze da sfavoriti predicando umiltà, tornano a casa con un piede in finale e con una vittoria in rimonta che regala anche un vantaggio psicologico contro cui i viola dovranno scontrarsi. Servirà dunque una partita perfetta (e potrebbe non bastare) in uno stadio che si annuncia caldissimo e caricato dalla prestazione del Franchi. Certo, la Fiorentina in questa Conference League ha dimostrato di saper vincere e convincere anche lontano dal Franchi e per questo è giusto continuare a credere che i viola possano ribaltare la situazione e raggiungere quella finale europea che manca da tanto, troppo tempo. Ed è su questo che Italiano dovrà insistere nel chiuso dello spogliatoio dove sarà necessario trovare la forza per non avere paura di osare. Nella speranza di recuperare anche quella brillantezza che a tratti ha spinto la Fiorentina in questa stagione fino a un passo dal sogno. Prima del risveglio di ieri sera".