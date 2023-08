COR.FIO, Il mercato Viola. Ancora qualche nodo da sciogliere

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra sul mercato della Fiorentina. Per le uscite bisogna ancora attendere un po', ma le partite disputate fino a questo momento hanno messo in evidenza come sia necessario avere diverse alternative a centrocampo. Da qui la decisione della Fiorentina di stringere i tempi per il mediano belga Aster Vranckx. Il costo dell'operazione per il giocatore ex Milan è di circa 7 milioni. In attesa ancora la partenza di Sofyan Amrabat, sul quale, anche scorsa settimana, non sono mancate voci di mercato sia straniere come il Manchester United o l’Atletico Madrid sia italiane come la Juventus o il Napoli che sarebbe tornato a pensare al marocchino.

Ieri Vranckx ha giocato la sua seconda partita con la maglia del Wolfsburg, ma visti i buoni rapporti tra il club tedesco e la Fiorentina, la chiusura è molto vicina. L'acquisto del belga arriverà a prescindere dalla cessione di Amrabat, ma, nel caso, più legato ad altre situazioni come la partenza di Duncan.

Finito il centrocampo, i prossimi giorni potrebbero essere utili per concentrarsi sulla difesa. Nonostante sia calato il silenzio nella trattativa Quarta-Betis Siviglia, l'argentino finora è rimasto escluso dai titolari e l’arrivo di un centrale di spessore resta una delle priorità del mercato viola. Il Nottingham Forest sta trattando per Murillo, giocatore che aveva catturato l'attenzione dello staff viola, ma nel mentre la Fiorentina non ha ancora affondato su nessun giocatore e attende l'esordio di Mina.

Infine, in attacco, la Viola ha alzato un muro su Nico Gonzalez e ha rallentato il pressing su Baldanzi. Ancora tanti i punti interrogativi quali Jovic, Sabiri e Kokorin con i primi rimasti fuori anche in Europa e il secondo finito sempre in panchina.