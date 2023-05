HAMRIN, Viola? Non mi lamento di quello che ho vinto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Kurt Hamrin ha rilasciato un'intervista nell'edizione di ieri del Corriere Fiorentino nella quale si racconta e parla anche della sua esperienza a Firenze e della Fiorentina: "Una sera d’estate arrivammo in macchina a Firenze e la ammirammo dalle colline: era meravigliosa, io e Marianne ci innamorammo subito. Ho fatto nove anni alla Fiorentina, vinto due Coppe Italia, la Coppe delle Coppe, il mio record di gol è durato trent’anni: quando penso al calcio penso alla maglia della Fiorentina. Quando il Milan mi acquistò, mia moglie si mise a piangere perché non voleva andare a Milano e quando ci fu da scegliere dove vivere i bambini dissero: Firenze".

L'attaccante svedese continua, affermando che aveva un po' di dispiacere per lo scudetto non vinto, ma che comunque ha vinto tanto anche in maglia viola: "Sono arrivato due anni dopo il primo e me ne sono andato due prima del secondo. Mi dispiace si, ma non mi posso lamentare di quello che ho vinto. Ho vinto comunque tutto a Milano".

Inoltre Hamrin ha parlato anche di Federico Chiesa, conosciuto ai tempi della Settignanese: "Scoperto è esagerato. Nella Settignanese allenavo i più piccini, lui compreso. A portarlo alla scuola calcio era il papà Enrico".