GRAVINA, Auspico maggiore serenità tra presidenti

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai taccuini de Il Giornale, proiettandosi all'anno appena cominciato e lanciando un messaggio: "Mi faccio un augurio da solo: che diventi un anno capace di rilanciare le riforme. Con una speranza ancora più importante: che intervenga maggiore serenità nelle relazioni e mi riferisco anche alle relazioni trai presidenti".

Gravina commenta così poi il passaggio di proprietà della Salerninata: "É frutto di un’indicazione chiara e coerente della Figc. A me interessava solo far rispettare le regole, esserci riusciti senza mortificare la passione dei salernitani rappresenta una grande soddisfazione. Sono felice soprattutto per loro, non meritavano l’esclusione". Infine il numero uno del calcio italiano si è soffermato anche sul tema coppe europee: "Anche qui io intravedo alcuni bagliori. Non dimentichiamo che per competere con le altre nazioni bisogna aumentare i ricavi. È vero: non sempre chi ha più soldi vince, ma avere più soldi aiuta".